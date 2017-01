Globo paga 4 milhões de reais à família de Domingos Montagner pela morte do ator

Domingos Montagner morreu há cerca de cinco meses, durante as filmagens da reta final da novela “Velho Chico” e, como o acidente aconteceu em ambiente de trabalho, a família do ator será indenizada até 2020.

De acordo com o portal Rondônia Ao Vivo , o valor total da indenização paga a Luciana Lima, mulher do ator, e aos três filhos, Leo, Dante e Antonio, será de R$ 4 milhões, pagos em parcelas que podem variar de R$ 70 mil a R$ 100 mil por mês.

Domingos Montagner e sua esposa, Luciana Lima (foto: reprodução). Domingos Montagner (foto: reprodução). Ator Domingos Montagner, sua esposa Luciana Lima e os filhos do casal (foto: reprodução). Ator Domingos Montagner (foto: reprodução). Domingos Montagner (foto: reprodução).

A Prefeitura de Canindé de São Francisco, cidade no Sergipe onde aconteceu o acidente, deve construir um monumento em homenagem ao ator. Por sua vez, a Prefeitura ainda não se manifestou sobre um possível pagamento à família do ator, substituído por Rodrigo Lombardi no papel do protagonista do seriado “Carcereiros”. No local onde Domingos mergulhou, não haviam placas de sinalização necessárias para alertar sobre a correnteza forte.

A emissora não confirmou o pagamento de tais valores à família de Domingos, homenageado por Camila Pitanga ao vencer o prêmio Melhores do Ano, do “Domingão do Faustão”, na categoria Melhor Atriz.

