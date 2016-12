Globo volta atrás e “readmite” eliminado do “The Voice”

Eliminado do “The Voice Brasil” na última quinta-feira (1°), Rafah voltará ao reality. O rapaz alegou ter sido prejudicado por causa de um erro da produção, que, por sua vez, decidiu dar uma nova chance ao músico.

Durante sua apresentação, o programa colocou o número do cantor na tela, mas com o nome e a foto de seu adversário, Luan Douglas. O problema durou alguns segundos, mas gerou comoção nas redes sociais.

Rafah estará presente na próxima fase, “Remix”, que será exibida no dia 15, segundo o jornal “O Globo”.

Anteriormente, o rapaz revelou que o diretor geral da atração não cogitava alterar o resultado.

“Na minha opinião, um tipo de erro como esse anularia a votação. O [diretor geral] Creso me ligou para dizer que o erro não influenciou no resultado final e que eles não poderiam me dar uma nova chance. Para mim, a Globo assumiu o erro quando me ligou”, desabafou ao jornal “O Dia”.

