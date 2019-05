Gloria Groove rebate críticas dos fãs ao fazer releitura de música gospel

A cantora e drag queen Gloria Groove lançou neste final de semana uma releitura da música gospel “Liberdade” da cantora Priscilla Alcantara. Apesar da linda versão, muitos fãs da cantora não gostaram do fato de Gloria cantar uma música do gênero gospel.

O argumento é que a cantora original, Priscilla, já havia demonstrado algumas atitudes homofóbicas, assim como outros religiosos. A drag queen não gostou dos comentários e usou as suas redes sociais para mandar um recado para os fãs.

não contem comigo pra construção dessa cultura do cancelamento, tá? “cancelar” a galera nunca resolveu nada, só afastou os equivocados da pauta em questão. além disso, no dia que eu tb errar-como o ser humano que sou, não vou curtir ver ninguém me cancelando e sim me instruindo🤙

— Gloria Groove (@gloriagroove) May 25, 2019