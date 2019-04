Segundo a plataforma de streaming, a cantora e drag queen Gloria Groove ultrapassou em ouvintes mensais a cantora Pabllo Vittar. Gloria se torno a artista drag queen mais ouvida da plataforma.

Vittar se pronunciou no Twitter parabenizando a amiga. Eles já cantaram juntas no hit “Joga Bunda” com a também drag queen Aretuza Lovi.

