Já recuperada da operação, a jornalista abriu o jogo sobre sua recuperação e as mudanças trazidas pelo momento complicado

Gloria Maria retirou um tumor no cérebro em novembro, depois de sofrer um desmaio repentino em casa. Já recuperada da operação, a jornalista abriu o jogo sobre sua recuperação e as mudanças trazidas pelo momento complicado.

“Descobriram um tumor de alta expansividade, algo que pode matar em semanas. Eu escapei porque, em volta dele, criou-se um edema e uma inflamação que me fez desmaiar. Se eu não tivesse desmaiado e aberto a cabeça, estaria morta agora”, analisou a apresentadora do “Globo Repórter”, da TV Globo, que protagonizou uma situação inusitada com Cid Moreira no começo deste mês.

Como parte de seu pós-operatório, estão sessões de radioterapia e quimioterapia, feitas diariamente, “de segunda à sexta, às 22h30m”. “Serão 45 dias de rádio, mais 45 de imunoterapia. E em março, já posso pular de bungee jump”, contou, em tom bem-humorado. Mãe de Maria, de 12 anos, e Laura, de 10, ela também explicou, dentro do possível, a situação para as herdeiras.

“Chamei as meninas e expliquei: ‘vocês lembram que tiveram que tirar as amídalas? Então: mamãe caiu, fez um dodói na cabeça e vai fazer uma operação parecida. Elas me salvaram. Enquanto eu ia de uma ressonância para outra, faziam as perguntas mais absurdas, falavam sem parar”, afirmou sobre as meninas.

Gloria revelou ainda uma mudança radical em sua rotina e até mesmo na personalidade. “Raramente acordava antes das 10h, passei a levantar às 4h45m. Ninguém sabe explicar o motivo. Falei para o Paulo que ele foi perfeito, mas fez alguma besteira que me programou para acordar todo dia nesse horário. Também acabou minha impulsividade, estou calma”, disse a global, ponderando: “Antes, era o oposto: desorganizada, chegava atrasada em todos os compromissos. Agora sou a primeira a chegar. Parece que minha energia toda se renovou, reorganizou”.

Elogiada na internet por conta de seu visual, Gloria contou aproveitar mais suas guloseimas favoritas. “Até com a dieta relaxei. Sou louca por um bolo de milho com coco, um outro de aipim com tapioca e uma broa que vende aqui perto mas, ao longo da minha existência, só tinha comido uma vez. Agora, como todos os dias no meu café da manhã. Devo estar uns quatro quilos mais gorda. Mas não estou preocupada. Estou sentindo um prazer que você não imagina”, declarou.

