Glória Maria participa do primeiro dia da Expoagas em Porto Alegre

Consolidado como um evento para empresas de todos os tamanhos e dos mais variados setores da economia, a 38ª edição da Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas deu início a sua programação nesta terça-feira (20), no Centro de Eventos Fiergs. Analisando os temas em voga no varejo, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), organizadora do encontro, trará debates importantes para o setor supermercadista.

Dentre os assuntos abordados estarão a prevenção de perdas, o gerenciamento de equipes e tecnologia, e também assuntos relativos ao desenvolvimento pessoal dos participantes e à conjuntura político-econômica brasileira. Logo após a abertura do evento, a palestra mais esperada desta terça era a da jornalista Glória Maria que levou ao público o tema “É preciso reinventar-se”.

A primeira repórter negra da TV brasileira falou de sua experiência de mais de 30 anos na Rede Globo, nos quais percorreu o Brasil de ponta a ponta. Glória Maria falou sobre transformar a inércia em vontade de agir. Com uso de imagens, vídeos e histórias reais, a palestrante usou sua experiência como pano de fundo para refletir sobre questões comportamentais da sociedade contemporânea.

Fique por dentro da agenda dos três dias de Expoagas:

Dia 20 de agosto

9h – Solenidade de abertura | Teatro do Sesi

10h30 – Palestra magna – Glória Maria | É preciso reinventar-se | Teatro do Sesi

12h – Abertura da feira de negócios | Centro de Eventos

13h30 – Visita técnica – Grupo Dimed | Asun Supermercados

14h – Palestra – Fátima Merlin | O shopper do futuro | CAT

15h – Seminário Jurídico – Ricardo Neves Pereira | Administração Tributária Digital | Teatro do Sesi

16h – Oficina prática – Sinara Oliveira | Dez passos para o sucesso do relacionamento nas redes sociais | Escola móvel Agas

16h – Palestra – Vera Zaffari | O futuro da loja física: você está preparado? | CAT

20h – Jantar de boas-vindas | Associação Leopoldina Juvenil

21h – Encerramento da feira de negócios

Dia 21 de agosto

9h – Palestra magna – Mike Ross| Como vieses cognitivos afetam as decisões dos consumidores | Teatro do Sesi

10h30 – Palestra magna – Clóvis de Barros Filho | Confiança: o motor das organizações | Teatro do Sesi

12h – Abertura da feira de negócios | Centro de Eventos

13h30 – Visita técnica – Coca-Cola | Rede varejista

14h – Palestra – Angelita Garcia | A revolução tecnológica e comportamental dos líderes e gestores de RH | CAT

15h – Agas Mulher – Cláudia Raia | Nas raias do empreendedorismo | Teatro do Sesi

16h – Palestra – Gustavo Fauth – Prevenção de perdas na prática: o resultado de cases gaúchos | CAT

16h – Oficina prática – Karine Biz | Gestão ambiental e boas práticas | Escola móvel Agas

21h – Encerramento das atividades do dia

Dia 22 de agosto

9h – Palestra magna – Alexandre

Garcia – O Brasil em 2020: cenários políticos e os impactos no consumo | Teatro do Sesi

10h30 – Palestra magna – Marcio Atalla – Bem-estar pessoal e profissional | Teatro do Sesi

12h – Abertura da feira de negócios | Centro de Eventos

14h – Palestra – Clara Faro (Nestlé) | Como a transformação na categoria de cafés potencializará as vendas | CAT

15h – Coletiva de imprensa – Balanço da Expoagas 2018 | Escola móvel Agas

15h – Agas Jovem – Carlos Eduardo Moysés (CEO iFood) | Tendências e mudanças no mercado – Case iFood | Teatro do Sesi

16h – Palestra – Felipe Patané (Google) | O caminho até a prateleira | CAT

20h – Sorteio de automóvel entre os compradores da feira

21h – Encerramento do evento

