Glória Perez lembra os 24 anos da morte da filha e desabafa

Glória Perez não deixou passar em branco os 24 anos da morte da filha, Daniella Perez. No seu perfil no Facebook, a autora publicou um vídeo com imagens da atriz, e escreveu: “28-dez-1992. O dia em que a ambição de dois psicopatas tirou você de nós”, escreveu ela.

A publicação teve comentários e palavras de carinhos de famosos. “Que presente! Que momentos lindos da Dani. Que saudade. Obrigado, Glória, amo você”, escreveu Wolf Maya. “Isso sim é um sofrimento, o resto é o resto. Linda, talentosa, brilhava o tempo todo, passou por todos nós e se foi”, postou Mayara Magri.

No vídeo, é possível ver momentos íntimos de Daniella, confraternizando com amigos e família e dançando com o então marido, o ator Raul Gazolla. As imagens são de 1991 e 1992.

Caso

Daniella Perez foi assassinada com 18 golpes de tesoura em dezembro de 1992. Em 1997, Guilherme de Pádua, que era seu colega de elenco na época (eles estavam no ar na novela De Corpo e Alma), e a mulher dele, Paula Thomaz, foram condenados a 19 anos de reclusão em regime fechado, mas cumpriram menos de sete, saindo da prisão em 1999.

Em abril de 2016, Glória Perez e Raul Gazolla venceram na Justiça o processo de indenização pela morte de Daniella por danos morais e materiais. O veredicto determinou que Guilherme e Paula pagassem R$ 480 mil a cada um dos dois.

