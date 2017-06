GM assume posição a favor da meritocracia para lançar o Chevrolet Cruze em meio ao carregado cenário social da Argentina

A Commonwealth//McCann o conseguiu ao gerar uma conversa pública sobre meritocracia, tornando o novo Chevrolet Cruze a personificação desse princípio, justamente respondendo aos anseios de seus potenciais compradores.

Na Argentina, metade da população se encontrava insatisfeita com o governo. Não se sentindo reconhecida por seus esforços, parte da população ficou crescentemente em oposição a outra parcela, levando o país a um contexto social conflitivo conhecido como La Grieta (A Fenda), com a cena política argentina literalmente dividida ao meio.

Pela primeira vez uma marca teve a coragem de reconhecer e falar primordialmente com um dos lados da fenda, onde se encontravam os potenciais compradores do Chevrolet Cruze, através de uma campanha capaz de fazê-los se sentir refletidos e reconhecidos por seus esforços.

“A GM decidiu assumir uma posição, mostrando um comprometimento mais profundo com a realidade de seu público-alvo na conjuntura do país. Podemos dizer que metade da população odiou a campanha, mas a outra metade se apaixonou por ela. Ter metade da Argentina entusiasmada com a nossa mensagem não foi pouca coisa”, diz Rodrigo Polignano, diretor criativo da Commonwealth//McCann na Argentina.

A campanha Meritocratas – ancorada num comercial forte e envolvente – também foi veiculada em mídia exterior, mídia social e digital, e logo fez com que o termo “meritocracia” se torna trending topic na Argentina, alcançando quase 30 milhões de impressões num país de 30 milhões de eleitores, disparando as buscas no Google pelo termo em mais de 5.000% durante a veiculação da campanha (de 25 de Abril a 5 de Maio), e tornando o Chevrolet Cruze o carro mais pesquisado na internet no país. A campanha também ofereceu uma inédita pré-venda on-line, na qual 200 unidades do Chevrolet Cruze foram vendidas em menos de 2 horas, sem que os compradores pudessem de fato ver o carro.

Ficha-técnica:

Anunciante: General Motors Argentina

Produto: Chevrolet Cruze

Agência: Commonwealth/McCann Buenos Aires

Nome campanha: Meritocratas

Diretor de planejamento e negócio: Andrés Peluffo

Diretor criativo: Rodrigo Polignano

Redatores: Carlos Napoli & David Olivera

Diretores de arte: Mariela Pettinati & Lucas Heredia

Diretor estratégico: Gonzalo Martín

Atendimento: Maria Laura Martini & Lucia Garbolino

RTVC: Diego Zappalá

Produção gráfica: Gabriel Castro

Direção regional de criação: Fernando Penteado / Eric Sulzer

Líder regional de negócio: Martin Ortells

Diretores gerais globais de criação: Matt Canzano / Greg Braun

EVP/Diretor Global de Planejamento: Ash Farr

Produtora: Poster Films

Diretor de cena: Plástico

Trilha: Libertango (Italians), produzida por Adrián Sosa e Luciano Supervielle (Bajofondo).

Aprovação cliente: Carlos Zarlenga, Ssergio Medeiros, Nicolás Dicio, Ignácio Pierrez, Francisco Prados e Celeste Visca

