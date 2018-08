GM leva à Expointer informações sobre o carro 100% elétrico que será lançado em 2019

A General Motors está com novidades para o setor automotivo e levou representantes da marca para a Expointer, a maior feira do agronegócio da América Latina, para falar sobre seu próximo lançamento. O carro 100% elétrico, Bolt EV está previsto para o primeiro semestre de 2019 no Brasil, e se encaixa em três braços defendidos pela marca: zero acidente, zero emissão e zero congestionamento.

A tecnologia presente no carro mostra toda a evolução presente no setor dos últimos anos. Apesar de custar mais caro nos primeiros anos, de acordo com o vice-presidente da GM do Brasil, Marcos Munhoz, com o passar do tempo o produto deverá ficar mais em conta até sua adaptação no mercado.

Até o próximo ano, a General Motors deverá lançar mais três novos modelos de carro elétrico, enquanto que a estimativa é que este número multiplique até 2023, chegando a 20 novos veículos, “trazendo economia e tecnologia para os cidadãos”, explica Munhoz.

Além das novidades de automóveis apresentadas, a GM também está divulgando seu sistema On Star, que possibilita ao cliente da marca a utilizar serviços de emergência, segurança, concierge, navegação e diagnóstico dentro do próprio veículo. (Marysol Cooper / O Sul)

