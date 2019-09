GNC Cinemas Praia de Belas realiza 29ª edição do CinePsiquiatria com o filme Para Sempre Alice

Projeto mensal realizado com exclusividade pelo Praia de Belas Shopping oferece desconto de 50% nos ingressos e debate com psiquiatras

O Praia de Belas Shopping traz com exclusividade mais uma edição do CinePsiquiatria ABP/APAL no dia 14 de setembro. Na ocasião, será exibido o longa Para Sempre Alice, às 10h30, no GNC Cinemas do Praia de Belas. Após a exibição, haverá debate com os psiquiatras convidados Alfredo Cataldo Neto e Marcos Paulo Betinardi. Todos os ingressos podem ser adquiridos com 50% de desconto.

O CinePsiquiatria nasceu em 2017 em uma parceria do Praia de Belas Shopping com o GNC Cinemas, Associação de Psiquiatria Cyro Martins (CCYM), Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL). O intuito do projeto é proporcionar momentos de debate para desmistificar o tratamento psiquiátrico ao público em geral, abordando aspectos psicológicos e psiquiátricos dos filmes escolhidos e a relação com o dia a dia das pessoas. O projeto tem a coordenação do presidente e do vice-presidente da Associação de Psiquiatria Cyro Martins os médicos psiquiatras Dr. Claudio Meneghello Martins e Dr. Euclides Gomes, respectivamente.

O filme Para Sempre Alice traz a história de Alice Howland (Julianne Moore), professora de Harvard e especialista em linguística. Ela está feliz pelo que conseguiu construir, tanto em nível pessoal quanto profissional. No entanto, sua vida muda inesperadamente quando ela é diagnosticada com a Doença de Alzheimer. A doença coloca em prova a força de sua família. Enquanto a relação de Alice com o marido John (Alec Baldwin) se fragiliza, ela e a filha Lydia, Kristen Stewart, se aproximam.

CinePsiquiatria ABP/APAL/ Filme: Para Sempre Alice/ Sessão comentada com os psiquiatras Alfredo Cataldo Neto e Marcos Paulo Betinardi/ 14 de setembro, às 10h30/ GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping.

Ingressos com 50% de desconto podem ser adquiridos no site www.gnccinemas.com.br ou no diretamente no local

Curadoria: Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, Associação Psiquiátrica da América Latina – APAL e, localmente, Associação de Psiquiatria Cyro Martins – CCYM

