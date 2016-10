GNC Cinemas renova o complexo do Iguatemi

No ensejo das comemorações de seus 25 anos, o GNC Cinemas inicia uma grande reforma no complexo localizado no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Com a ideia de fazer o cliente sentir-se em um “lugar absolutamente novo”, nas palavras da diretora de marketing da empresa, Lucia Cuervo Silva, o espaço será completamente revitalizado.

Entre as novidades, a bilheteria mudará de lugar para melhor atender os clientes. Outra alteração importante será realizada na bomboniere, que ficará centralizada em forma de ilha no meio do foyer, maior do que as existentes para oferecer mais opções de cardápio.

Um dos destaques fica para o novo video wall da recepção – uma série de monitores sobrepostos que formam uma grande tela –, por meio do qual passarão trailers dos filmes em cartaz e dos próximos a integrarem a grade de programação. Além disso, as luminárias nas salas e no foyer prometem um clima ainda mais aconchegante ao ambiente.

Também faz parte do projeto elaborado por Santiago Garcia Aliseris, do escritório FMC Arquitetura LTDA, de São Paulo, a substituição de todo o piso e das poltronas com encosto móvel – revestidas em couro ecológico no tom café. As operações seguem funcionando normalmente até a conclusão da obra, com previsão para dezembro deste ano.

A decoração acompanha a revitalização da sua logomarca. Nesta versão, criada pela agência Embrace, as antigas elipses nas cores azul, verde e vermelho que envolvem o letreiro foram absorvida por uma nova dinâmica desenvolvida para receber as diversas informações da marca original.

Comentários