GNC Cinemas traz o filme “O Iluminado” de Stanley Kubrick em sessão única nesta terça-feira, 29 de outubro

O suspense irá tomar conta das salas do GNC Cinemas nesta terça-feira (29). Prestes a completar 40 anos, o clássico filme de terror “O Iluminado”, de Stanley Kubrick, será exibido em uma única sessão, às 21h10, nas salas do Shopping Iguatemi, Moinhos e Praia de Belas, na capital. A sessão também ocorrerá nas cidades nas quais o GNC Cinemas opera: Caxias do Sul (Shopping Iguatemi); Santa Catarina (Balneário Camboriú – Balneário Shopping); Joinville (Shopping Garten); Blumenau (Shopping Neumarkt) e Criciúma (Nações Shopping).