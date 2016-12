GNU entrega Prêmio Destaques Esportivos 2016

Acostumados a serem observados durante a execução perfeita de um movimento ou de uma luta, ou ainda cronometrados durante uma prova, ao som de aplausos e palavras motivacionais durante uma partida, os atletas do Grêmio Náutico União trocaram, nesta segunda (05), os quimonos e uniformes para trajar ternos e vestidos e serem aplaudidos por toda a comunidade unionista na noite dos Destaques Esportivos. A festa celebra as revelações do clube, comemorando suas conquistas e homenageia profissionais do esporte. Na celebração deste ano, realizada no Salão de Festas da sede Alto Petrópolis, além da premiação tradicional, uma homenagem aos representantes do Clube nos Jogos do Rio e láurea concedida a 13 atletas e ex-atletas.

Grandes nomes do esporte mundial, como Daiana dos Santos, começaram seus sonhos no clube de 106 anos. E nossos ídolos são reverenciados com a láurea, concedida a todos os desportistas, com mais de cinco anos de clube que tenham participado de uma edição dos Jogos Olímpicos ou conquistado uma medalha num campeonato mundial ou pan-americano.

Receberam a láurea os nadadores André Pereira e Graciele Herrmann, o esgrimista Guilherme Toldo e o remador Wilian Giaretton por sua participação nos Jogos do Rio. O esgrimista João de Souza, que participou dos Jogos de Pequim também recebeu a honraria, bem como o nadador Samuel De Bona, medalhista no Mundial de Natação em 2013. Ainda foram laureados, além de Daiane dos Santos, os ex-atletas do Clube Mosiah Rodrigues ( Ginástica Artística), Eliane Sampaio ( Ginástica Rítmica), Fernando Fantoni ( Remo), Juliana Chaves ( Ginástica Artística), Otávio Bandeira ( Remo), Ricardo Menalda ( Esgrima).

Pela participação nos Jogos do Rio foram homenageados André Pereira, Graciele Herrmann, Guilherme Toldo, Wilian Giareton e Xavier Maggi ( representado pelo colega Victor Ruzicki) e os esgrimistas paraolímpicos Fábio Damasceno, Mônica Santos, Suelen Rodolpho ( representada pelo técnico Eduardo) e Vanderson Chaves. Os treinadores dos atletas foram também homenageados, Eduardo Nunes, técnico da esgrima em cadeira de Rodas, Frederico Guariglia e Christiano Klaser, técnicos de Graciele e André, respectivamente e Marcello Varriale, técnico da dupla de remo.

“A noite dos Destaques faz o coroamento de todo o trabalho de nossa esquipe esportiva, e hoje homenageamos atletas e técnicos que tanto fazem por este grande clube”, declarou o presidente Francisco Schmidt.

Confira a lista de todos os premiados nos Destaques Esportivos 2016:

BASQUETE

Lucas Muller Alcorta – destaque

Antônio Dartora de Martini

Augusto Dartora de Martini

Destaque Profissional: Volnei Nogueira

ESGRIMA

Masculino

Pedro Marostega – destaque

Eduardo Gastal

Giovanni França

Feminino

Mariana Pistoia

Gabriela Cecchini – – destaque

Talia Calazans

Destaque Profissional: Alexandre Teixeira

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Feminino

Rafaela Severo Oliva – – destaque

Maria Isabel Barth

Taíse da Silva

Masculino

Luis Guilherme – – destaque

Lucas Cardoso

Rafael Salvador

Destaque Profissional: Rogério Pereira

GINÁSTICA RÍTMICA

Carolina Rossi Tonelotto – – destaque

Gabriela Paixão Ribeiro

Andressa Madrid

Destaque Profissional: Anna Danielyan

JUDÔ

Feminino

Ana Paula Nobre – – destaque

Taina Helena Rosa Soares

Vitória Barbosa Costa

Masculino

Hiago Pirolo – – destaque

Nuciano Junior

Iago Azi Machado

Profissional destaque: Leandro Freire

NATAÇÃO

Feminino

Ana Paula Behr

Júlia Peixoto

Viviane Jungblut – – destaque

Masculino

Arthur Souza

Fernando Scheffer – – destaque

Lucas Peixoto

Destaque Profissional: Mario Alberto Leite

Destaque Profissional Escolinhas: Letícia Riegel

REMO

Feminino

Barbara Deuschle

Vitória Larissa Villas Boas – – destaque

Luana Fagundes

Masculino

Alef Fontoura

Bruno Nascimento de Abreu

Evaldo Becker – – destaque

Destaque Profissional: Elias Freitas

TÊNIS

Feminino

Sophia Ronchetti Martins Xavier – destaque

Giovana Kelm

Masculino

Lucca Takeda Baptista – destaque

João Victor Gonçalves Ceolin

Victor Lunardi Tosetto

Profissional Destaque: Jorge Souza

VOLEIBOL

Feminino

Alana Carvalho Morrudo – – destaque

Marcella dos Santos Souza

Vanessa Elis Oliveira Flor

Masculino

Eduardo Wallau Silveira – destaque

Henrique de Abreu Toribio Menalda

Thallys Pereira da Silva

Colaboradores homenageados

Andreia Boch ( Esportiva)

Ezequiel Dornelles dos Santos ( Sede Ilha do Pavão)

Jeferson Cavalcante ( Sede Moinhos de Vento)

Luciana Miotto ( Projetos)

Mauricio Nascimento ( Natação Master)

Tarciso Santos ( Fisioterapeuta)

Destaques Apoio Jornalístico

RBS TV – Alice Bastos Neves, Guilherme Hamm e Kelly Costa

TVE – Germano Maraschin, Clarissa e Nilton Schuller

Amauri Knevitz Jr – repórter jornal Correio do Povo

Andrezinho Silva – repórter Rádio Gaúcha

Cesar Krob – colunista Jornal O Sul

Ivan Mattos – colunista Jornal do Comércio

Thamara da Costa Pereira – colunista jornal Correio do Povo

Guaracy Andrade – apresentador canal 20 NET e 11 TV Urbana

João Bosco Vaz – apresentador canal 20 da NET

Autoridades homenageadas

Ana Valesca Hoerlle ( presidente Federação Gaúcha de Remo – Remosul)

Carlos Alberto Cimino ( presidente Federação Gaúcha de Voleibol)

Cesar de Castro Cação ( presidente da Federação Gaúcha de Judô)

João Carlos Oliva ( presidente da Federação de Ginástica Artística, Rítmica, Trampolim, Aeróbica, Acrobática do RS)

Mauro Campos de Quadros ( presidente Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos – FGDA)

Roberto Petersen Mello ( presidente da Federação Gaúcha de Tênis)

Rogério Caberlon ( presidente da Federação Gaúcha de Basquete)

Silvio Dadia Sampaio ( presidente Federação Riograndense de Esgrima – FRE)

João Perusso ( empresário do esporte)

