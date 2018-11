GNV tem reajuste de preço a partir desta sexta-feira (16)

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) informou, em comunicado ao Sulpetro, o aumento de 8,95% previsto para 16 de novembro para o Gás Natural Veicular (GNV). Conforme a Companhia, a alteração se deve ao aumento dos preços praticados nos contratos de compra de gás.

O Sulpetro ressalta que o mercado é livre e competitivo em todos os segmentos, cabendo a cada posto revendedor decidir se irá repassar ou não ao consumidor os reajustes, bem como em qual percentual, de acordo com suas estruturas de custo. O Sindicato, entretanto, entende ser imprescindível manter a sociedade informada para que a revenda não seja responsabilizada por alterações no preço ocorridas em outras etapas da cadeia e que, muitas vezes, são apenas repassadas pelos postos.

