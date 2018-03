Gol é o carro popular mais buscado no Mercado Livre no primeiro bimestre deste ano

O Gol é o carro popular mais buscado na plataforma do Mercado Livre, revela levantamento da área de Classificados sobre os cinco modelos de populares mais buscados no primeiro bimestre do ano. No período, as buscas pelo popular da Volkswagen tiveram alta de 13% em relação ao mesmo período do último ano. O veículo também é o vencedor tanto em número de anúncios quanto em número de procuras feitas dentro da plataforma. Já o Chevrolet Ônix apresentou o maior crescimento entre os cinco mais buscados: 59%. Os modelos Prisma, da Chevrolet (3º); Ka, da Ford (4º); e HB20, da Hyundai (5º) completam o ranking. Todos os cinco veículos que lideraram as pesquisas apresentaram alta nas buscas (tabela abaixo).

Embora não tenha entrado no ranking, o Fiat Mobi foi o carro que obteve o maior crescimento em buscas comparando com todos os modelos de populares disponíveis na plataforma. O veículo mais que dobrou na procura, registrando alta de 113%.

No período analisado a plataforma teve, ainda, 28% de aumento nas buscas por modelos usados de populares. O ranking dos 5 modelos populares mais buscados mostra que, entre as montadoras, a Chevrolet é a que aparece mais vezes, apesar da Volkswagen representar o modelo mais procurado. Confira:

Deixe seu comentário: