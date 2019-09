Gol inicia circulação de voos regionais que ligam Porto Alegre a seis cidades do Rio Grande do Sul

O primeiro voo regional da Gol no Rio Grande do Sul decolou às 7h15 desta sexta-feira (20). A aeronave saiu de Bagé com destino a Porto Alegre, logo após a solenidade para autoridades realizada no início da manhã. No fim desta tarde ela retorna. A data de 20 de setembro para o início das operações foi escolhida pelo simbolismo farroupilha.

Ainda nesta sexta-feira, a Gol fez mais uma estreia de voo, ligando Santa Rosa a Porto Alegre. A saída da capital aconteceu às 9h10, retornando logo depois da chegada a Santa Rosa.

Os voos ligam Porto Alegre a seis cidades gaúchas. Além de Bagé e Santa Rosa, estão contemplados os seguintes municípios, com a data prevista de início:

10 de novembro – Rio Grande

21 de novembro – São Borja

16 de dezembro – Santana do Livramento

20 de dezembro – Passo Fundo

Deixe seu comentário: