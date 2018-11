Gol tem prejuízo de R$ 409 milhões

A Gol Linhas Aéreas registrou um prejuízo de R$ 409 milhões no terceiro trimestre, revertendo um lucro líquido de R$ 330 milhões no mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, a queda foi motivada principalmente pela desvalorização do real e pelos preços mais elevados do petróleo. O resultado ficou abaixo da estimativa dos analistas, que previam um prejuízo de R$ 33 milhões.

