Golden Berry traz benefícios valiosos para a saúde

Ainda pouco conhecida no Brasil, a Golden Berry ou Physalis peruviana, é uma fruta redonda e amarela, de sabor adocicado e levemente azedo, produzida em larga escala na Colômbia e outros países da América do Sul. Suas propriedades “valem ouro” para o bom funcionamento organismo, mesclando nutrientes, vitaminas e minerais, que a tornam um elemento poderoso na dieta, podendo contribuir, inclusive, na cura de doenças.

Segundo a nutricionista Chris Castro (CRN 320609), a Golden Berry tem ação comprovada no controle da diabetes. Estudos em andamento relatam benefício no tratamento de câncer, doenças hepáticas, malária e dermatites. Em sua composição estão os fito esteróis, que proporciona ações anti-inflamatórias, antitumor, antibacteriana e anti fungo, sendo seu efeito mais comum a redução do colesterol.

Suas propriedades medicinais não param por aí. A fruta também é considerada antialérgica, diurética, sedativa, analgésica, além de potente no combate a infecção e na prevenção de espasmos, por conta de altas quantidades de ácidos graxos poli insaturados, ativos antioxidantes, anti-inflamatórios, ativos imunossupressores, vitaminas e minerais.

A Golden Berry também é rica em vitamina A, considerada uma das mais importantes pela sua função antioxidante, que protege a pele. Ela é tão rica em vitamina C quanto a laranja e o morango, importante para o sistema imunológico. Também estão em sua composição a vitamina E, vitamina K1, complexo B, além de ser um fonte de pectina, uma importante fibra solúvel, essencial para uma boa digestão.

Outro elemento de peso presente na fruta é a Physalines. Sua ação regula a resposta autoimune do organismo nos processos de alergias, rejeição a órgãos transportados e até mesmo no crescimento de células cancerígenas. Falando nisso, um estudo em ratos apresentou resultados positivos da Golden Berry na redução das toxinas da nicotina no pulmão, causada pelo fumo.

Podemos considerá-la também um poderoso antioxidante, retardando o envelhecimento das células, por ter minerais presentes em sua composição como o Ferro, Fósforo, Potássio e Zinco. A presença de ômega 6, garante as funções cerebrais funcionando no ritmo correto, para a saúde da pele, dos ossos, do sistema reprodutivo e ainda previne doenças coronarianas.

Pequena no tamanho, mas com grande impacto positivo em sua composição, a Golden Berry é versátil na gastronomia, consumida em sobremesas, saladas e pratos quentes. Seu consumo em creme da polpa e sucos contém uma quantidade concentrada de seus nutrientes.

