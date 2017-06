Golden State Warriors Ã© o campeÃ£o da NBA

Ao bater o Cleveland Cavaliers por 129 a 120 na noite de segunda-feira (12), o Golden State Warriors fechou a série decisiva da NBA por 4 a 1 e conquistou o seu segundo título da liga americana de basquete em três anos.

Com o ala Kevin Durant, eleito o melhor jogador da final, os Warriors sobraram nesta temporada. Nem mesmo o Cleveland de LeBron James foi capaz de desafiá-los, a despeito do quinto jogo equilibrado em Oakland. Durant terminou a partida com 39 pontos, sete rebotes e cinco assistências. LeBron foi o cestinha do jogo com 41 pontos, 13 rebotes e oito assistências.

Durant, depois de seguidas frustrações pelo Oklahoma City Thunder, conquistou seu primeiro título com direito a médias de 35,2 pontos, 8,4 rebotes, 5,4 assistências e 1,6 toco por partida nos últimos cinco jogos, além de 55,6% de aproveitamento nos arremessos, incluindo 47,4% nos chutes de longa distância.

Os campeões chegaram à final com 12 vitórias em 12 jogos pela Conferência Oeste. Flertaram com a possibilidade de fechar os playoffs invictos, algo inédito para a liga. O Cleveland pelo menos conseguiu refutar esse recorde ao vencer o quarto jogo.

Esse domínio é um retrato fiel do que os Warriors vêm produzindo desde 2014. Nas últimas três temporadas regulares, o Golden State acumulou, respectivamente, 67, 73 e 67 vitórias. As três campanhas estão entre as dez melhores da história. O aproveitamento neste triênio foi de 84,1%.

Comentários