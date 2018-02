O grupo financeiro americano Goldman Sachs anunciou nessa terça-feira a nomeação de Maria Silvia Bastos Marques como presidente e executiva-chefe do banco no país. Em comunicado, a instituição disse que a ex-presidente do BNDES assumirá o cargo em abril e se reportará a Gonzalo Garcia e Ram Sundaram, corresponsáveis pelas operações do Goldman Sachs na América Latina.