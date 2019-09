*Por Taciana Farias

O Grêmio protagonizou a maior goleada do Campeonato Brasileiro na Arena, nesta quinta-feira (26), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar de 0 a 0 durou pouco tempo: já nos quatro minutos de jogo, o Grêmio fez o primeiro gol, marcado por Tardelli. Na jogada que resultou no gol, Everton finalizou da entrada da área, e o goleiro do Avaí, Vladimir, deu rebote. Na sobra, Tardelli e Everton chegaram juntos na bola, mas o camisa 9 foi quem mandou pro fundo das redes. Dez minutos depois, nos 14, o Tricolor ampliou o placar, com David Braz, que depois do escanteio de Luan, marcou de cabeça o segundo gol do time. Aos 29, Jonathan, do Avaí, recebeu cartão amarelo por ter tentado cavar um pênalti.

O terceiro gol do Grêmio saiu aos 37 minutos, quando Luan recebeu a bola de Tardelli na entrada da área e bateu com estilo para o fundo da rede, ampliando o placar para a equipe tricolor. E os gols no primeiro tempo não terminaram por aí: já no finalzinho do jogo, aos 45 minutos, Luciano pegou de fora da área a bola e marcou o quarto gol do Tricolor.

No segundo tempo, o Avaí fez a substituição do goleiro: saiu Vladimir e entrou Glédson. Mas parece que não adiantou muito, aos 18 minutos do segundo tempo o tricolor marcou o quinto gol do jogo. Bruno Cortez recebeu no bico da área e finalizou direto pro gol. Aos 18 minutos do segundo tempo o time gaúcho fez duas substituições: saiu Luciano e entrou André; saiu Rafael Galhardo e entrou Léo Moura.

André, com apenas 7 minutos em campo, marcou o sexto gol do tricolor, aumentando a diferença do placar. Mesmo que tarde, o Avaí descontou o placar com um gol de Gegê, aos 40 minutos do segundo tempo. Gegê cobrou uma falta com estilo e mandou a bola no ângulo, fazendo o seu primeiro gol no campeonato.

O Avaí fez um jogo devagar e errou muitos passes, e o time tricolor não teve dificuldades de dominar a partida. Já o Grêmio conseguiu atingir a melhor série de vitórias no Campeonato Brasileiro e confirmou a reação no segundo turno.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

