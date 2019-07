Goleiro Bruno sai da prisão em regime semiaberto e poderá dormir em casa

Sem a falta, para o juiz, o réu cumpre as exigências necessárias para a mudança, pois já cumpriu o tempo necessário da pena em regime fechado. Souza compreende, assim, que Bruno já está apto para ser reinserido na sociedade.

Liberdade

A partir de agora, o goleiro deverá ter uma audiência de instrução, onde serão fixadas as condições da progressão de regime. Em regime semiaberto, Bruno deverá seguir regras como manter seu endereço atualizado à Justiça; comparecer em juízo todo mês; permanecer em casa entre 20h e 6h, além de domingos e feriados; não se envolver em nenhum tipo de crime; comprovar que está trabalhando; dentre outras.

O crime

O goleiro Bruno foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pela morte da mãe de seu filho, Eliza Samúdio, e por sequestro e cárcere privado do menino. O corpo da vítima nunca foi encontrado. Ele também havia sido condenado por ocultação de cadáver, mas a Justiça entendeu que o crime prescreveu e a pena foi extinta.

Eliza teria ido com Macarrão e um adolescente, do Rio de Janeiro para Minas Gerais, com a promessa de um apartamento e pensão alimentícia. Porém, ela sofreu agressões no caminho e, novamente, no local. Bruno, Macarrão e o adolescente a teria levado para Vespasiano, onde as investigações apontam que ela foi estrangulada pelo ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, e, após, desossada em uma mala que viria a ser queinmada após.