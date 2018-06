Eles são mais numerosos do que os 23 membros da lista australiana de jogadores: pelo menos 27 membros da família do goleiro Mathew Ryan viajaram para a Rússia para apoiá-lo no Mundial da Rússia, convidados pelo jogador do Brighton. “A vida que tenho me permite, felizmente”, explicou Ryan nesta segunda-feira sobre seu gesto.

Deixe seu comentário: