Goleiro Jacsson, do Inter, será suspenso por 30 dias por doping

Está confirmado, goleiro Jacsson, do Inter, será suspenso preventivamente por 30 dias por doping. A contraprova do exame do jogador confirmou o resultado do primeiro teste, que deu positivo para o uso de corticoides. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (09).

A Comissão de Controle de Dopagem da CBF precisa comunicar o resultado oficialmente ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que seja aplicada a suspensão preventiva de 30 dias. Depois disso, o Inter terá prazo para apresentar a defesa do arqueiro. Jacsson ainda será julgado e, caso seja condenado, pode ser suspenso por até quatro anos. De forma preventiva, o goleiro já foi afastado do grupo colorado. (AG)

