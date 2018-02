Uma idosa de 68 anos levou um golpe de 9 mil reais na compra de um falso pacote de viagem, em Cuiabá. O filho disse que mãe comprou as passagens aéreas e um cruzeiro, passando pela Argentina. Ela registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil contra a agência de viagens. A mulher viajaria com um grupo de amigas, mas, com as malas prontas, teve que voltar para casa.

