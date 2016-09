“Golpe” na Previdência

A Previdência Social é superavitária. Quando ministro, Garibaldi Alves (PMDB-RN) – aliado do presidente Michel Temer e hoje senador – cravou isso para o colunista e repetia a frase aos quatro ventos. O “golpe” do PSDB, PT, e agora PMDB, é desvincular da Seguridade Social as receitas da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e também da CPMF (quando existia), que, por lei, são destinadas à Previdência. A manobra permite ao governo retirar bilhões de reais da Previdência para bancar programas sociais, entre eles o eleitoreiro Bolsa Família.

Aí dá déficit

Neste caso, o governo utiliza o cálculo da receita somando apenas a contribuição do INSS na folha de pagamento e, no contrapeso, o pagamento de benefícios aos aposentados do País.

Idade mínima

Como a população brasileira envelhece rápido e a carteira de trabalho tem sumido do mercado, o déficit cresce. A reforma vindoura é para sacrificar o trabalhador, não os cofres da União.

Cabou.com

Após os solavancos políticos, a crise começou a atingir o caixa do Partido. Na terra da Operação Lava-Jato, saiu do ar o portal ptcuritiba.org.br.

Fogo no campo

Começou a retaliação ao “golpe”. O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) ocupou uma fazenda da senadora Ana Amélia (PP-RS) em Formosa (GO), que seria improdutiva. A parlamentar, pró-impeachment de Dilma, disse que vendeu a propriedade mas não passou a escritura porque o novo dono paga parcelado. Será obrigada a mostrar os recibos.

Bomba-relógio

O Brasil pode esperar: se Eduardo Cunha (PMDB-RJ) for cassado na segunda-feira, uma enxurrada de denúncias comprometedoras contra alguns deputados e senadores começará a aparecer gradativamente na imprensa. Cunha gravava suas reuniões em áudio e vídeo.

Taurus e Previ

A Previ é dona de 1.28% da fabricante de armas Taurus – cotas de cerca de R$ 5 milhões – e não sócia majoritária, como publicamos. Já a CBC, de capital fechado, controla mais de 90% da fabricante. Aliás, a Taurus se apressou em anunciar que são dois ex-executivos os alvos de investigação para venda de 8 mil pistolas a um traficante de armas do Iêmen.

“Té parece…”

Agora, vai! A Casa Civil do Palácio do Planalto criou, por decreto, a Comissão Interministerial Brasil 200 Anos (referente às comemorações do Segundo Centenário da Independência). Faltam seis anos. É para a turma do cabide fazer alguma coisa.

Sobre roda$

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) avisa que os carrões importados que circulam na sede são dos donos do prédio alugado. E que a presença constante de executivos da associação das empresas de ônibus é por causa dos convênios entre a agência e as empresas para melhor fiscalização

Contra-campanha

A NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores) prepara uma série de peças publicitárias, que serão veiculadas em rádio e TV, para fazer contraponto à campanha do governo em defesa da Reforma da Previdência. A NCST também instalou outdoors em aeroportos.

Comprador-Smart

O brasileiro entrou na “onda” do usado, na hora de adquirir o celular. No outlet Sou Barato, das Americanas.com, o total de smartphones usados vendidos aumentou 244% no segundo trimestre deste ano.

Na pista

Sinal de que o brasileiro sabe se virar, registrou-se um aumento também nas vendas de carros e motos usados – e perto de superar a venda de veículos novos. É o fator-conjuntura.

Saldo: eleitoral

Sindicatos dos bancários ligados a partidos explicam discretamente aos funcionários que a greve deste ano vai durar pouco, por causa das campanhas municipais. Há uma rodada de negociação com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Fecham hoje ou no máximo semana que vem. E fim.

Ponto Final

Os bancários conseguiram uma manobra para tirarem dois meses de férias por ano. Um, pela legislação trabalhista. O outro, por meio das já tradicionais greves que sempre abrangem bons feriadões.

