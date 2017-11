Golpe oferece passagens grátis da Gol pelo WhatsApp

A Gol Linhas Aéreas divulgou em suas redes sociais nesta quarta-feira (15) um esclarecimento sobre um golpe que promete passagens aéreas gratuitas pelo aplicativo WhatsApp.

Segundo a empresa, a Gol recebeu reclamações por meio de seu Serviço de Atendimento ao Cliente e redes sociais, que relatavam a prática de uma promoção com a oferta por meio de um site. A Gol informou que somente oferece promoções e divulga qualquer informação por meio de seu portal oficial e redes sociais, e que está trabalhando para tirar do ar o portal falso.

Em geral os sites criam layouts bastante semelhantes aos das empresas, e no caso do golpe atual é utilizado um endereço muito parecido com o oficial da empresa, por isso é importante ter cuidado ao receber mensagens do gênero e não clicar antes de estar certo de que é o endereço correto.

Confira a nota

“Atenção clientes GOL,

No último dia, recebemos reclamações em nosso SAC e redes sociais sobre um portal promocional que promete dar passagens da GOL sem custo.

Gostaríamos de esclarecer que o portal VOEDEGOL não é da GOL Linhas Aéreas, e tem o intuito de fraudar os clientes que se cadastram. Estamos trabalhando para retirar o falso portal do ar.

Passagens, promoções e quaisquer outros assuntos relacionados a GOL serão sempre divulgados apenas no site oficial voegol.com.br e em nossas redes sociais oficiais.

Nós mantemos disponíveis em nossa Central de Relacionamento com o Cliente: 0300 115 2121, ou pelo site voegol.com.br para qualquer dúvida ou sugestão.

Agradecemos por sua compreensão,

GOL Linhas Aéreas.”

