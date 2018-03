Uma operação da Polícia Civil em Caxias do Sul resultou na prisão preventiva de uma estelionatária que comandava um esquema que já causou prejuízo de pelo menos R$ 200 mil. Em parceria com “laranjas”, ela negociava mercadorias pela internet e fazia os pagamentos por meio de depósitos com envelopes bancários vazios. Os bens já recuperados totalizam R$ 140 mil.

