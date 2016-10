Google e Facebook se aliam para cabo submarino transpacífico

Normalmente concorrentes, os pesos-pesados americanos da internet Google e Facebook juntaram forças em um projeto de instalação de um cabo submarino ultrarrápido através do oceano Pacífico, anunciaram nesta quarta-feira (12) as partes envolvidas.

“Vamos trabalhar com o Facebook, o Pacific Light Data Communication (PLDC, provedor de redes de cabos com sede em Hong Kong) e TE SubCom (um especialista em tecnologias de comunicação submarinas com sede nos Estados Unidos) para construir o primeiro sistema de cabo submarino direto entre Los Angeles e Hong Kong com capacidade ultra alta”, escreveu o Google em uma mensagem em sua página.

O Google sustenta que se tornará o sistema de cabo com maior capacidade disponível para atravessar o Pacífico, permitindo realizar simultaneamente 80 milhões de videoconferências de alta definição entre Hong Kong e Los Angeles.

O novo cabo submarino, chamado PLCN (Pacific Light Cable Network), será também um dos mais longos do mundo, com 12,8 mil km.

Sua construção começará este ano e se prevê que entre em funcionamento no verão boreal de 2018, informaram o PLDC e o TE SubCom em outro comunicado.

“É especialmente gratificante que as empresas de tecnologia mundiais como Google e Facebook se tornem co-investidoras do PLNC”, disse Wei Junkang, presidente do Conselho de Administração de PLDC.

“Com o crescente número de pessoas que utilizam os aplicativos e serviços do Facebook na região, PLNC ajudará a conectar melhor Ásia e nossos centros de dados nos Estados Unidos”, argumentou.

A quantia dos investimentos planejados não foi informada. (AG)

Comentários