Google terá central de computação em nuvem no Brasil

O Google anunciou o lançamento de sua primeira infraestrutura para computação em nuvem no Brasil. O complexo de servidores deverá começar a funcionar em 2017, no Estado de São Paulo

Dedicada a armazenar remotamente informações e aplicações de outras empresas, a infraestrutura do Google chega após Amazon e Microsoft trazerem seus datacenters do gênero para o País, em 2011 e 2014, respectivamente.

A estrutura é voltada a clientes das novas plataformas de softwares empresariais da empresa, a Google Cloud e a G Suite, disse o chefe da Google Cloud Platform Latam, Fabio Andreotti. Não serão guardados nela serviços que armazenam dados de usuários, como YouTube ou contas das ferramentas Google.

“Já são serviços que os clientes podem ter acesso a partir de outras regiões, como Américas e Europa. Só estamos ampliando para atender clientes com necessidade de maior velocidade e para reduzir a latência”, afirmou Andreotti. Na prática, isso pode significar vídeos que carregam mais rápido ou, no caso de lojas virtuais, maior velocidade para a aprovação de pagamentos.

As novas soluções da gigante de tecnologia, que integram aplicativos como Gmail e Google Drive, além de ferramentas específicas para o setor corporativo, também visam as pequenas e médias empresas, além de startups.

De acordo com o executivo, a aposta no segmento no País está alinhada com investimentos globais do Google no setor de computação em nuvem e com atender a demanda, por ser também uma opção para reduzir custos. “O que foi feito no mercado de computação em nuvem até hoje não é nem 2% do potencial dele. Acreditamos que, até 2020, o Google será uma empresa mais de ‘cloud’ do que de buscas”, disse Andreotti.

Além da infraestrutura na capital paulista, o Google quer abrir unidades similares na Virgínia do Norte (EUA), Singapura, Austrália, Alemanha, Reino Unido, Índia e Finlândia.

Aplicativos.

O Google também apresentou inovações em sua plataforma Apps for Work (destinada ao mercado corporativo), que passa a se chamar agora G Suite.

Incorporando ferramentas de machine learning (aprendizado de máquinas), serviços da plataforma de softwares corporativos da empresa passam a “aprender” com o comportamento de seus usuários, com o objetivo de gerar aumento da produtividade, explica Alessandro Leal, diretor do G Suite Brasil.

Como exemplo, o aplicativo Inbox, para acesso ao Gmail, passa a aprender respostas comuns de seus usuários em diferentes ocasiões e, com isso, sugerir respostas automáticas personalizadas.

