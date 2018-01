A Google Voos usa a inteligência artificial para prever se o seu voo vai atrasar

Voos atrasam toda hora. Quem costuma viajar muito de avião sabe que muitas vezes é difícil as companhias aéreas cumprirem os horários marcados por diversos motivos e isso pode ser um grande desconforto para os passageiros. Para tentar driblar esse problema, a Google está usando IA (inteligência artificial) para prever esses contratempos.

Essa tecnologia vai ser adaptada ao aplicativo Google Voos (Google Flights) e vai usar os dados dele mesmo para levar em conta problemas de clima, dificuldades técnicas de aeronaves, aumento de tráfego aéreo em certos aeroportos e outros fatores que poderão ajudar na previsão de possíveis atrasos. Ao que parece, a Google acredita que suas análises vão ter uma precisão de 80%, o que é bastante alto considerando a previsão de uma inteligência artificial sobre algo tão imprevisível.

O recurso vai estar disponível em breve no aplicativo Google Flights – pelo menos para os voos nos Estados Unidos. Ainda não há previsão se isso vai chegar em breve no Brasil, mas deve demorar consideravelmente, tendo em vista a quantidade de informações que o sistema precisa processar para realizar essa tarefa com precisão.

A ferramenta também pode prever alguns fatores que podem causar o atraso, enviando um alerta. Assim, o passageiro já sai de casa preparado para um possível transtorno.

Para conferir se haverá atraso, basta buscar pelo número do voo e nome da companhia aérea.

Para voos das companhias aéreas Delta, American Airlines e United Airlines, outra novidade: o Google começou a mostrar o que não está incluso no voo de interesse do passageiro, como bagagem, escolha de assento, entre outros benefícios de cada pacote.

Malwares

A Google informou na quarta-feira (30) por meio de uma postagem em seu blog oficial para desenvolvedores do Android que suas ações contra malware na Play Store estão rendendo frutos. Em 2017, a empresa conseguiu barrar 700 mil apps maliciosos de chegarem a smartphones Android através da loja oficial do sistema, o que é um aumento em 70% no número de detecções em relação a 2016. A companhia atribui esse resultado ao Google Play Protect, que usa inteligência artificial para descobrir quais apps estão tentando infectar dispositivos, roubar dados ou cometer alguma fraude.

99% de todos os apps maliciosos detectados pela IA da empresa foram removidos do catálogo da Play Store antes mesmo de serem baixados por qualquer pessoa. Isso quer dizer que esses apps não conseguiram sequer serem publicados. Segundo Dave Kleidermacher, chefe de segurança da Play Store, contou, a integração de inteligência artificial na segurança da loja representa “um grande avanço para nossa habilidade de detectar apps maliciosos”.

Deixe seu comentário: