Funcionários do zoológico de Bristol (Inglaterra) descobriram que uma gorila de 7 anos, tratado até então como macho, na verdade era uma fêmea. Kukena nasceu no local em 2011 e só recentemente os cuidadores decidiram analisar as mudanças surpreendentes em órgãos sexuais e no comportamento do primata.

