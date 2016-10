Gorila foge de jaula e causa pânico no zoológico de Londres

Um gorila que escapou de sua jaula obrigou os visitantes do zoológico de Londres (Inglaterra) a se protegerem no interior de uma cafeteria até que o animal fosse capturado após ser atingido por dardos tranquilizantes.

Durante o fechamento do zoológico, diversas pessoas que se encontravam no recinto relataram através das redes sociais como os policiais patrulhavam armados pela parte externa dos edifícios. As forças de segurança utilizaram um helicóptero dotado com uma câmera infravermelho, capaz de detectar o calor, para localizar o gorila. “Estávamos tomando um café no restaurante principal quando, de repente, fecharam o recinto com todos nós dentro e nos avisaram que tinha acontecido um incidente”, relatou Brad Evans, umas das testemunhas do ocorrido.

“Os funcionários nos ofereceram chá e café de graça. Obviamente, perguntamos o que estava acontecendo e nos disseram que um gorila tinha escapado de sua jaula e que não poderíamos sair. Enquanto estávamos lá, vimos muitos policiais chegando com uma enorme quantidade de armas”, ressaltou Evans. (AG)

