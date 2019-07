Quando Serina Wolfe teve uma briga feia com o namorado, Michael Crane, no final de junho, quem saiu ganhando foi uma garçonete do Clear Sky Cafe, onde ela foi tomar café da manhã pouco depois: a funcionária recebeu uma gorjeta de US$ 5 mil (mais de R$ 18.900). A generosidade se explica porque Wolfe pagou a conta, de US$ 55,37 (pouco mais de R$ 210) e a gorjeta com o cartão de crédito do namorado.

Deixe seu comentário: