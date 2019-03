Gosta de matemática? Identificamos momentos do cotidiano em que ela se faz presente

Amada por alguns estudantes e odiada por outros, a matemática continua presente no cotidiano da população, mesmo fora das salas de aula. É o que o professor Daniel Ferretto, maior influenciador de matemática do Brasil, demonstra através de cinco situações em que a ciência aparece na vida das pessoas sem que seja notada. “A importância da matemática não é definida apenas por um curso, ela é usada de várias formas no cotidiano: quando você dirige de um lugar a outro e precisa saber o tempo entre os pontos, ou para calcular a quantidade de quilômetros que o veículo percorreu; quando faz uma compra no supermercado e quer calcular a conta, e até mesmo na contagem do tempo que você tem para dormir”, explica Ferretto.

Compras

Ir ao mercado, a uma loja ou a um restaurante faz parte do dia a dia das pessoas. Nessas práticas, a matemática é utilizada quando o dinheiro é contado após realizar uma compra, ao conferir o troco e, até mesmo, ao se informar sobre o preço dos itens. “Durante as compras de produtos diversos, que são feitas diariamente e em diversos lugares e situações, nós fazemos o uso da multiplicação, adição, subtração e até divisão, que são aspectos básicos da matemática”, esclarece o professor.

Pegar ônibus, metrô ou trem

Espontaneamente, ao decidir pegar um destes veículos de transporte público, o indivíduo precisa calcular o horário de saída para conseguir medir o tempo que demorará até chegar no destino final. “Você normalmente calcula o tempo que precisa para sair de casa e pegar o meio de transporte, no horário certo em que ele passa, para chegar em seu destino a tempo. Como se pode ver, eis aí mais um momento rotineiro em que a Matemática está presente e que, normalmente, as pessoas nem percebem”, comenta o professor.

Dirigir

Usando a mesma lógica do transporte público, ao dirigir também é preciso calcular o tempo entre um percurso e o outro, para, assim, definir o horário de saída e, consequentemente, o de chegada. “Além disso, dirigir envolve também se atentar à velocidade das vias, sinalizadas por placas com os respectivos números e deve-se também considerar o tempo de viagem com o possível trânsito. A matemática é usada automaticamente em casos como esse e você nem percebe porque é algo que já está enraizado no dia a dia”, explica Ferretto.

Transações bancárias

Lidar com dinheiro é uma atividade diária. Ao pagar uma conta pessoal, transferir dinheiro para alguém, pagar o salário de funcionários de uma empresa ou até mesmo ao receber o próprio salário, é preciso contar, conferir e conhecer as cédulas. “Por exemplo, quando você recebe um dinheiro, ele é adicionado à sua conta, ou seja, entra aí a operação de adição. Agora, quando você paga algo, outro conceito básico é utilizado: a subtração. Você precisa contar o dinheiro para não dar a menos ou a mais quando for pagar algo, da mesma forma que precisa contar para saber se recebeu o valor correto.”, argumenta o professor de matemática.

Usar o telefone

A utilização do celular depende, principalmente, de uma questão: a bateria. Assim, a matemática é utilizada em cálculos de soma e subtração, para identificar o tempo necessário de carregamento ou, também, para saber quanto falta para completar a carga. “No mundo de hoje, o celular é usado toda hora, em qualquer lugar e para diferentes finalidades. Por isso, é necessário que ele sempre mantenha-se carregado, e, para isso, é necessário se atentar à quantidade de bateria do aparelho ao longo do dia, para saber quanto tempo ela ainda aguenta e quando é preciso colocá-la para carregar, para que ele não desligue”, conclui Ferretto.

