GOVBR inaugura nova sede em Porto Alegre

A GOVBR acaba de inaugurar sua nova sede em Porto Alegre, instalada em dois andares de um moderno prédio projetado para receber empresas de T.I. na Capital. Especializada em softwares, ferramentas de tecnologia e soluções de governança para prefeituras municipais, a GOVBR planeja crescimento de 18% para 2018, após alcançar faturamento de R$ 130 milhões em 2017. Somente no primeiro trimestre do ano, a empresa já obteve aumento de 17% sobre o período anterior, tendo como clientes 25% dos 1.197 municípios da Região Sul do país.

Com investimento de R$ 1,4 milhão, a nova sede é fruto de um projeto estruturado de pesquisa de clima entre os colaboradores da empresa realizada aos moldes do levantamento da Great Places to Work. No total, foram ouvidas 125 pessoas, o que identificou necessidades em itens como estrutura, gestão, imagem e relacionamento. A partir das devoluções, o escritório Smile Company criou o desenho do ambiente, priorizando o uso coletivo dos espaços e apostando na cultura colaborativa. O resultado é uma ampla sede com 645m², com salas integradas que incentivam a troca de ideias entre as equipes.

Este é o mais moderno Centro de Relacionamento com o Cliente da empresa no Brasil, como são chamadas as filiais da GOVBR distribuídas em 23 cidades do país. “Apostamos em Porto Alegre pois somos líderes no segmento em toda a Região Sul, e uma nova sede que represente o momento da GOVBR no mercado é fundamental para o negócio e para a dinâmica entre os colaboradores e os nossos clientes”, afirma Rafael Sebben, Diretor de Mercado da empresa.

Data Center

Central ao negócio da GOVBR, a tecnologia também foi contemplada pelo projeto, com a viabilização de um data center estruturado em um dos andares do prédio. A estrutura, dividida com as outras empresas de TI locadas no prédio, garante o tráfego de serviços em um ambiente seguro e altamente profissionalizado, que minimiza os riscos operacionais bem como segue a tendência de novos sistemas em nuvem.

Detalhes

A sede é também a concretização de um projeto iniciado na última eleição para prefeituras municipais, em 2016. Na época, a GOVBR começou um diálogo entre os clientes e colaboradores sobre a cultura do compartilhamento, projetando uma linha de trabalho onde os setores atuam juntos, contribuindo para soluções criativas e inovadoras. Estes conceitos foram aplicados no espaço físico através da abertura completa entre os diferentes ambientes e que podem ganhar privacidade através de lâminas de vidro móveis. O salão é dividido apenas pelas cores e texturas das paredes e dos móveis, e banhado pela luz natural controlada através de brises instaladas no exterior das janelas. As ideias de flexibilidade e compartilhamento também estão expressas nas posições não fixas de trabalho, o que permite aos colaboradores ocupar posições diferentes a cada dia. O sistema de telefonia tradicional foi substituído por software, gerando maior capacidade de deslocamento aos colaboradores, que podem fazer e realizar ligações diretamente de seus notebooks. Monitores transmitem os indicadores nacionais da empresa para que todos possam acompanhar os resultados em tempo real.

Sala de Inovação

Um dos espaços em destaque é a Sala de Inovação, ambiente aberto em formato de arquibancada localizado no centro da sede, no qual se reunirão as equipes do recém-criado Comitê de Inovação e do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, que existe desde 2015.

