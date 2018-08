GOVBR já atende 17 municípios gaúchos com plataforma de gestão de serviços de saúde pública

O GOVBR Saúde, plataforma tecnológica da GOVBR voltada para a administração municipal da saúde, acaba de ser adotado pelas cidades de Uruguaiana, Eldorado do Sul e Guaporé. No total, 17 municípios gaúchos já contrataram a ferramenta três meses após o seu lançamento, sendo que o valor total das licitações chega ao montante de R$ 1,5 milhão ao ano.

O produto, que gerencia todo o fluxo de trabalho dos serviços de saúde pública, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), laboratórios e hospitais, já está beneficiando mais de 450 mil gaúchos moradores dessas cidades. Para a implementação e funcionamento da plataforma, a GOVBR criou novas equipes, gerando mais de 40 empregos, com vagas para profissionais altamente qualificados e especializados em T.I. e relacionamento com o cliente.

“O GOVBR Saúde otimiza os recursos, controlando o estoque de materiais e de medicamentos, evitando que eles passem de suas datas de validade, por exemplo, além de virtualizar o relacionamento com o usuário através do APP Cidadão, que oferece benefícios como a carteira de vacinação online e o envio de SMS para confirmação de consultas e exames ”, afirma Rafael Sebben, Diretor de Mercado da empresa.

