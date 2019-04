GOVBR vence licitação para fornecer sistema de gestão para Prefeitura de Barros Cassal

A importância da tecnologia para a administração pública ganha cada vez mais espaço nas cidades brasileiras. Gerir financeira e socialmente, prestando serviços à população de forma transparente, rápida e mobile, é o desafio que os prefeitos encontram. Prova disso é o contrato recém-fechado entre a GOVBR e Barros Cassal, município com 11 mil habitantes da região do Planalto do RS. A cidade irá investir cerca de R$ 270 mil no primeiro ano de contrato, com a implementação de ferramentas de tecnologia para a administração de receitas, gestão de pessoas, educação, saúde, suprimentos, contabilidade, transparência e serviços on line.

O contrato marca o início da parceria entre a GOVBR e a cidade, sendo que as ferramentas já estão em fase de implementação e devem estar prontas para utilização já em abril. Na região do Planalto, a GOVBR também atende outros municípios como Guaporé, Soledade, Getúlio Vargas, Tapera, Quinze de Novembro e Fagundes Varela, totalizando mais de 60 clientes, entre Prefeituras, Câmaras e Autarquias municipais.

Como diferencial, a GOVBR aposta em Centros de Relacionamento com Clientes (CRC) distribuídos de forma estratégica em cinco cidades do Rio Grande do Sul, sendo que o CRC responsável pelo suporte a Barros Cassal está localizado em Passo Fundo. “Além de nossos produtos, o que nos diferencia dos concorrentes são os serviços que agregamos, a nossa proximidade e o nosso conhecimento. Somos rápidos em oferecer soluções porque estamos perto. Somente nós temos CRC’s como estratégia de distribuição de softwares no Brasil, com especialistas em todas áreas. Estar no máximo a duas horas de cada cliente é uma decisão planejada da empresa”, afirma o diretor de mercado da GOVBR, Rafael Sebben.

