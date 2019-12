Rio Grande do Sul Governador anuncia medidas para ampliar competitividade de setores da economia gaúcha

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Serão beneficiados os setores coureiro-calçadista, de microcervejaria, eletroeletrônico, estruturas metálicas e cereais. Foto: Reprodução Serão beneficiados os setores coureiro-calçadista, de microcervejaria, eletroeletrônico, estruturas metálicas e cereais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Como resultado das ações do Receita 2030, o governo do Estado anunciará, nesta sexta-feira (27), ações elaboradas em parceria com representantes de diferentes cadeias da economia gaúcha.

Com o objetivo de gerar competitividade às empresas no Rio Grande do Sul, serão beneficiados os setores coureiro-calçadista, de microcervejaria, eletroeletrônico, estruturas metálicas e cereais.

Os detalhes serão anunciados pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário adjunto da Fazenda, Jorge Luís Tonetto, acompanhado do subsecretário adjunto da Receita Estadual, Eduardo Jaeger, com a participação de empresários e representantes dos setores envolvidos, em evento no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, às 9h30.

