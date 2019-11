Governador apresenta propostas da Reforma Estrutural do Estado a deputados

Após mais um mês de apresentações e discussões com entidades e sindicatos, nesta quarta-feira (13), às 8h30, o governador Eduardo Leite receberá deputados e lideranças partidárias da base aliada, em um café da manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, para tratar sobre a redação final das propostas da Reforma Estrutural do Estado.

O conjunto de medidas faz parte da agenda do governo para enfrentar o crescimento da despesa de pessoal, modernizando a legislação sobre carreiras dos servidores e aplicando, no Rio Grande do Sul, as novas regras previdenciárias do setor público.

Os projetos de lei e a Proposta de Emenda à Constituição que fazem parte da Reforma Estrutural deverão ser protocolados pelo Executivo até a quinta-feira (14).