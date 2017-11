Governador assina acordo entre a Eletrosul e a Shanghai Electric Group. Investimento de R$ 3,9 bi em ampliação de energia vai garantir segurança no fornecimento

O governador José Ivo Sartori participou no início da tarde desta sexta-feira (17) da solenidade de assinatura de acordo entre a Eletrosul e Shanghai Electric Group Co. Ltd (Shanghai Electric), para implantação e operação de empreendimento de transmissão de energia no Rio Grande do Sul. O ato aconteceu no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O secretário de Minas e Energia Artur Lemos Júnior e o chefe da Casa Civil, Fábio Branco, também participaram do evento.

“Buscamos maior integração e oportunidades de negócios com as empresas chinesas. Fortalecer as relações e apresentar as potencialidades do Rio Grande do Sul vai gerar expectativas de parcerias futuras”, enfatizou Sartori ao dar boas-vindas à delegação chinesa.

O presidente da Eletrosul Gilberto Eggers e o presidente da Shanghai Electric, Xue Weiping, assinaram o acordo estruturante que estabelece as condições detalhadas da parceria para a viabilização dos projetos que compõem o Lote A, resultante do Leilão da Aneel 004/2014.

O investimento total foi orçado em R$ 3,967 bilhões para a construção de 1,9 mil quilômetros de linhas de transmissão, oito novas subestações e a ampliação de 13 subestações existentes. O presidente da Shangai atestou seu otimismo frente ao cenário do Brasil hoje, “um mercado totalmente novo e desafiante para a empresa”.

Pela Eletrobras falou o diretor Wilson Ferreira Filho, salientando a importância desta parceria e a integração entre as nações, China e Brasil.

