Governador assina contrato com BNDES para estruturação da modelagem de privatização da CEEE

O contrato de estruturação para a modelagem de privatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) e da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-GT) foi assinado nesta sexta-feira (16). O governador Eduardo Leite e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, se encontraram para a assinatura no Palácio Piratini.

No contrato, o BNDES executará estudos técnicos e contratará serviços necessários para, em parceria com equipes do Estado, proceder a venda da estatal.

A medida é decorrente de acordo de cooperação técnica entre o Estado e o banco público firmado em maio, em Gramado, para parceria nos projetos de privatização, PPPs e concessões.

