O governador do RS, José Ivo Sartori, autoriza, nesta sexta-feira (9), às 9h30min, início das obras de melhorias e de alargamento do acostamento da ERS-040, entre os quilômetros 91 e 93. O ato de assinatura será no quilômetro 92 da rodovia, na altura do bairro Pontal das Figueiras, em Balneário Pinhal.

