Governador confirma presença no Fórum Os Caminhos do Rio Grande, iniciativa da Rede Pampa que acontece dia 16 na SABA/Atlântida

O governador José Ivo Sartori e o secretário dos Transportes do RS, Pedro Westphalen confirmaram suas participações no 4º Fórum Os Caminhos do Rio Grande, na sede da SABA, em Atlântida, no dia 16, a partir das 14h30min. O tema central do evento será “Presente e Futuro da Logística Brasileira”.

A iniciativa está inserida no Projeto RS Sustentável da Rede Pampa, que visa discutir junto a lideranças da comunidade política e empresarial temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo.

Nesta edição, o Fórum contará com as presenças também de Carlos Marun, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Ao seu lado, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e Nelson Lídio Nunes, diretor-presidente da EGR.

As inscrições são gratuitas e estão abertas, podendo ser realizadas pelo endereço eletrônico www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br

