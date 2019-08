Governador da Bahia chama governo federal de caloteiro

Após ter desistido de inaugurar o Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista (BA), ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o governador da Bahia, Rui Costa, pousou pela primeira vez na pista e criticou o chefe do Palácio do Planalto, insinuando que ele “não tem trabalho para apresentar”, além de acusar o governo federal de “dar calote” no Estado em obras que estão em andamento.

