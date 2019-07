O governador da Bahia, Rui Costa (PT), não participará da inauguração do aeroporto Glauber Rocha, na cidade Vitória da Conquista. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, ele afirma que o evento se transformou em uma “convenção político-partidária”. “A medida anunciada [realizar um evento fechado, com convidados do governo federal] é excluir o povo da inauguração”, disse ele sobre Bolsonaro.

