Governador da Bahia e dois ex-ministros são investigados pela Polícia Federal por fraudes no Ministério das Cidades para financiar campanhas eleitorais

A PF (Polícia Federal) realiza, nesta terça-feira (04), uma operação que investiga o financiamento ilegal de campanhas políticas na Bahia e fraudes em licitações e contratos do Ministério das Cidades. O governador da Bahia, Rui Costa (PT), e os ex-ministros das Cidades Mário Negromonte (PP) e Márcio Fortes estão entre os investigados.

A Operação, intitulada Hidra de Lerna, cumpre 16 mandados de busca e apreensão na Bahia, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. A PF esteve no prédio onde mora Negromonte, que é conselheiro do TCM (Tribunal de Contas dos Municípios), em Salvador. Ainda na capital baiana, foram cumpridos mandados na agência de publicidade Propeg e na sede do PT.

O contrato da Propeg com o Ministério das Cidades foi por meio de uma licitação no valor de R$ 45 milhões. A polícia trabalha com a suspeita de que os ex-ministros Negromonte e Fortes teriam recebido propina para beneficiar a Propeg nesse contrato. A empreiteira OAS também é alvo da operação.

Por meio de nota, o Ministério das Cidades informou que não recebeu nenhuma notificação sobre a operação da PF envolvendo recursos da pasta. O ministério disse que, em poder das informações, terá condições de avaliar do que se trata e capacidade de instaurar processos administrativos disciplinares para investigar a denúncia. (AG)

