Governador dá entrevista exclusiva na Rádio Caiçara nesta quinta-feira. Sérgio Zambiasi e Paulo Josué tiveram um bate-papo informal com Sartori

Sérgio Zambiasi e Paulo Josué receberam, na manhã desta quinta-feira (29), com exclusividade, nos estúdios da Rádio Caiçara, da Rede Pampa, a visita do governador José Ivo Sartori. Em um bate-papo informal com a dupla de comunicadores da emissora e com os ouvintes, o governador falou sobre a situação do Estado, e Zambiasi lembrou que o compromisso do Governo no pagamento aos servidores vem sendo mantido mensalmente, apenas com atrasos. Sartori salientou que a folha de pagamento do Estado é prioridade.

Ao ser perguntado sobre as perspectivas para o Governo daqui para a frente, Sartori disse que o otimismo está presente em sua gestão desde o primeiro dia, por isso mesmo foram tomadas medidas de contenção importantes a fim de reverter o déficit público. Sartori acredita que a aprovação do regime de recuperação fiscal e a vendas das ações do Banrisul poderão colocar o Estado em boa posição financeira. Ele lembrou que, ao assumir o Governo do Estado, em 2015, o déficit era de 25,5 bilhões de reais. Ao final deste ano, deverá ficar em torno de 8 bilhões de reais.

A situação da segurança no Estado foi debatida no programa. Sartori reiterou a doação de viaturas e equipamentos à Secretaria de Segurança na última quarta-feira, por iniciativa do Instituo Cultural Floresta, como sendo uma das coisas mais importantes dos últimos tempos, não apenas no cenário gaúcho, mas em termos nacionais, pois mostra o setor privado de mãos dadas com o Poder Público no combate à criminalidade.

A educação não poderia ficar de fora da pauta, e o governador Sartori lembrou que escolas estão sendo construídas e já está em ação o plano para a construção de Centros da Juventude, com financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Convênio com o CIEE-RS também foi firmado a fim de oferecer estágio profissional a 1.100 jovens da FASE (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS) como prevenção ao retorno à criminalidade.

Zambiasi saudou a mãe do governador, hoje com 89 anos, fazendo-o lembrar também da avó e do momento em que saiu de casa, aos 18 anos, para trilhar o caminho da independência, rumo à universidade. A dupla de comunicadores destacou ainda a seriedade e a transparência do Governo Sartori na condução de ações e em prol de um maior desenvolvimento do Estado. (Clarice Ledur)

