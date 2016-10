Governador de Santa Catarina disse ser contra que a Região Sul se separe do Brasil.

O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (PSD), reagiu com ironia e disse ser contra a iniciativa de separar os três Estados do Sul do Brasil. No sábado, a maioria dos cidadãos que participaram de um plebiscito informal realizado na região se mostraram favoráveis à ideia. “Eu sou brasileiro, quero o Brasil unido e forte. Eu não defendo isso, acho que nós temos que unir e superar as nossas dificuldades, não separar e achar culpados”, afirmou.

De acordo com o resultado divulgado pela comissão organizadora do plebiscito informal, o Plebisul, 95,74% dos 616.917 votantes disseram “sim” para a ideia de criar um novo País. O Rio Grande do Sul teve o maior número de participantes, 320.280, e a maior porcentagem de pessoas favoráveis à separação: 97,21%.

Uma das justificativas para propor a separação é a de que os Estados do Sul são mais ricos e levam desvantagem no pacto federativo. Eles não concordam com a proporção de impostos arrecadada pela União nem com o retorno recebido na forma de investimento direto. O projeto de separar os Estados não é permitido pela Constituição Federal. (AE)

Comentários