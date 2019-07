Governador diz que pagou R$ 2,9 bi de dívidas do governo passado

Ao lamentar ontem novo atraso no pagamento dos servidores do Executivo — a folha de junho só termina em 12 de agosto, e os salários de julho só começarão a ser pagos dia 13 também de agosto — o governador Eduardo Leite atribuiu a situação caótica das finanças às dívidas que seu governo herdou.

“Pagamos R$ 2,5 bilhões para pagar o passado”

O governador foi explícito ao apontar que “neste exercício, nós já pagamos R$ 2,5 bilhões de despesas que não foram contratadas por este governo. R$ 2,5 bilhões com receitas de 2019 para pagar o passado do Rio Grande do Sul. Esse certamente é um fator relevante nas dificuldades de implemento de pagamento do Estado”.

Em Gramado, Stone e Bela discutem calote

A Stone Pagamentos, que vem sendo responsabilizada pela empresa Bela Pagamentos pelo não pagamento a inúmeros clientes, esclareceu ontem, em nota, que a ação da Bela Pagamentos de imputar-lhe a responsabilidade por seus problemas financeiros é uma “narrativa fantasiosa”. “A Stone já realizou o pagamento dos valores a serem repassados pela Bela Pagamentos aos seus clientes”, afirma a nota. A Stone deixa claro que, a Bela Pagamentos “se apropriou de forma indevida desse capital de terceiros para uso próprio”.

Novo presidente do PSL, Irigaray pode ser candidato na capital

Confirmado ontem como novo presidente do PSL em Porto Alegre, o deputado estadual e secretário gaúcho do Desenvolvimento Econômico, Ruy Irigaray, admitiu que poderá disputar a prefeitura da capital em 2020. Irigaray foi nomeado presidente pela direção nacional do partido. Até então, o deputado federal Bibo Nunes vinha respondendo pelo comando do PSL em Porto Alegre.

Justiça quer que Jairo Jorge devolva R$ 750 mil da merenda escolar

No momento em que deixa a assessoria da senadora Kátia Abreu (PDT-Tocantins) para assumir a Secretaria da Educação de Sapucaia do Sul e preparar-se para disputar novamente a prefeitura da Canoas, o ex-prefeito pelo PT e ex-candidato ao governo do Estado pelo PDT, Jairo Jorge, foi surpreendido ontem por uma decisão judicial. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito a devolver para os cofres públicos mais de R$ 750 mil. A sentença se refere a contratos emergenciais para compra de merenda escolar firmados na sua gestão como prefeito de Canoas.

PRB recebe Luciano Pinto

Ex-presidente da Famurs, a Federação dos Municípios do RS, Luciano Pinto será recebido no PRB pelo presidente estadual, o deputado federal Carlos Gomes, e lideranças do partido. A filiação acontecerá dia 23 de agosto. Luciano Pinto deverá disputar a prefeitura de Arroio do Sal, onde já foi prefeito por dois mandatos.

